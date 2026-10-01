Месси стал владельцем испанского клуба «Эльденсе»

Аргентинский футболист Лионель Месси приобрёл клуб «Эльденсе» из города Эльда в провинции Аликанте, выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата Испании — Сегунде.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В «Эльденсе» отметили, что основанный в 1921 году клуб вступает в новый этап развития, рассчитывая укрепить свои позиции в профессиональном футболе и при этом сохранить верность своей истории, традициям и командному духу.

После семи туров «Эльденсе» занимает 19-е место в турнирной таблице Сегунды и находится в зоне вылета.