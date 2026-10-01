Азербайджан и Лихтенштейн сыграли вничью в матче Лиги наций - ОБНОВЛЕНО

Сборная Азербайджана сыграла вничью с Лихтенштейном в матче Лиги наций УЕФА.

Встреча 2-й группы Лиги D состоялась на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку и завершилась со счетом 0:0.

После этого матча сборная Азербайджана набрала 2 очка и занимает второе место в группе. Лидирует Литва с 3 очками, а Лихтенштейн с 1 очком находится на последней позиции.

20:35

Сборная Азербайджана проводит матч группового этапа Лиги наций УЕФА по футболу против Лихтенштейна.

Встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

19:43

Сегодня сборная Азербайджана встретится с Лихтенштейном в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.

Стали известны стартовые составы команд.

Азербайджан: Эмиль Балаев, Эльвин Бадалов, Антон Кривоцюк, Теллур Муталлимов, Торал Байрамов, Абдула Хайбулаев, Эмин Махмудов (капитан), Рагим Садыхов, Вусал Искендерли, Муса Гурбанлы, Махир Эмрели.

Главный тренер: Айхан Аббасов.

Лихтенштейн: Беньямин Бюхель, Ларс Трабер, Макс Геппель, Йенс Хофер, Йонас Вайссенхофер, Марсель Бюхель, Николас Хаслер (капитан), Алессио Хаслер, Арон Зеле, Кенни Киндле, Алессандро Ло Руссо.

Главный тренер: Конрад Фюнфштюк.