Ильхам Алиев наградил военнослужащих Госслужбы спецсвязи и информбезопасности
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих Государственной службы специальной связи и информационной безопасности.
Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Согласно документу, за отличие при исполнении служебных обязанностей следующие военнослужащие Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана награждены:
медалью «За Отчизну»
Аббасов Аббас Тофиг оглу – полковник
медалью «За военные заслуги»
Мамедов Анар Алиага оглу – полковник-лейтенант
Алиев Фариз Атабек оглу – майор
Гусейнов Муса Мирзага оглу – майор
Гулиев Вахид Вагиф оглу – майор
Ширинов Сеймур Кямран оглу – майор.
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