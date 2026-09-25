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Ильхам Алиев наградил военнослужащих Госслужбы спецсвязи и информбезопасности

First News Media16:02 - Сегодня
Ильхам Алиев наградил военнослужащих Госслужбы спецсвязи и информбезопасности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих Государственной службы специальной связи и информационной безопасности.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, за отличие при исполнении служебных обязанностей следующие военнослужащие Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана награждены: 

медалью «За Отчизну»

Аббасов Аббас Тофиг оглу – полковник

медалью «За военные заслуги»

Мамедов Анар Алиага оглу – полковник-лейтенант

Алиев Фариз Атабек оглу – майор

Гусейнов Муса Мирзага оглу – майор

Гулиев Вахид Вагиф оглу – майор

Ширинов Сеймур Кямран оглу – майор.

 

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