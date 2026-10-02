В Армении обещают начать строительство TRIPP в начале 2027 года

То, что было запланировано, могу сказать, продвигается вперед довольно быстрыми темпами.

Об этом заявил в беседе с журналистами посол Армении в США Нарек Мкртчян, касаясь проекта TRIPP.

«Если посмотреть, насколько программа продвинулась за один год, какое развитие нам удалось зафиксировать, должен сказать, что для проекта такого масштаба у нас довольно большие результаты. Вы знаете, что сейчас проводится исследование, которое, как я думаю, будет завершено в ближайшие один-два месяца, после чего, полагаю, уже в начале 2027 года можно будет увидеть реальные шаги.

У программы много уровней, и пока это исследование не будет готово и не будут определены этапы различных действий, вытекающих из него, это будет невозможно. Например, представьте, сколько времени требуется на проектирование и составление сметы даже для строительства обычного здания, а там — сколько уровней. Исследование заказано, как вы знаете, его проводит американская компания AECOM, вскоре будут его результаты, будет проведена оценка, после чего уже перейдут к практическому этапу.

А до этого все формальности, регистрация «TRIPP Development Company» в американских финансовых структурах, все детали... все эти этапы мы уже прошли, наши многочисленные делегации посетили Вашингтон, и из Вашингтона проводились различные межведомственные встречи. Программа уже созрела, дошла до этапа практической реализации, и, как мы считаем, в начале следующего года можно будет провести церемонию старта строительства», — заявил Мкртчян.

Источник: news.am