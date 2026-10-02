В ряде районов Азербайджана прошли ливни

В ряде районов Азербайджана в ночь на 2 октября наблюдались ливневые дожди и грозы.

В высокогорных районах Кельбаджарского района ночью также выпал мокрый снег.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, по состоянию на 09:00 2 октября на большей части территории страны сохранялась преимущественно сухая погода. При этом с вечера в отдельных районах прошли осадки, сопровождавшиеся грозами.

Наибольшее количество осадков зафиксировано в Балакене, где выпало 46 миллиметров.

В Загатале зарегистрировано 26 миллиметров, в Сарыбаше Кахского района — 16 миллиметров, в Шеки — 12 миллиметров.

В Товузе выпало 7 миллиметров осадков, в Лерике — 6 миллиметров. По 5 миллиметров зарегистрировано в Гедабеке, Ордубаде и Шахбузе, 4 миллиметра — в Джульфе.

В Огузе, Гусаре и Дашкесане количество осадков составило 3 миллиметра, в Шаруре, Садараке, Губе и на станции Шахдаг — 2 миллиметра.

По 1 миллиметру осадков зафиксировано в Кельбаджаре, Губадлы, Лачине, Шуше, Ханкенди, Шабране, Нафталане, Нахчыване, Гейгеле, Шамкире, Геранбое, Агстафе, Мингячевире, Евлахе, Гёйчае, Зердабе, Кюрдамире, Ярдымлы и Лянкяране.