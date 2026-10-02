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Пашинян участвует в заседании Евразийского межправсовета в онлайн-режиме

Редакция 1news10:50 - Сегодня
Пашинян участвует в заседании Евразийского межправсовета в онлайн-режиме

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принимает участие в проходящем в белорусской столице заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в режиме видео-конференц-связи, передает корреспондент ТАСС.

Заседание ЕМПС в узком составе началось в Минске в пятницу. В зале присутствуют главы правительств России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. При этом армянский премьер участвует в мероприятии по видеосвязи.

Позже в этот же день пройдет заседание совета в расширенном составе — с делегациями и участием руководства стран-наблюдателей.

На нынешнем заседании межправсовета главы правительств планируют уделить особое внимание сотрудничеству в сфере логистики. В частности, они намерены актуализировать список приоритетных интеграционных проектов в этой области и обсудить развитие электронного документооборота в морских пунктах пропуска. Еще одна тема — продовольственная безопасность, для обеспечения которой планируется укрепить связи в агропромышленном комплексе стран ЕАЭС.

В состав объединения входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Напомним, что ранее Пашинян заявил, что ни он, ни другие официальные лица Армении не посетят Беларусь, пока там президентом является Александр Лукашенко.

Источник: ТАСС

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