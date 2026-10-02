В ВС Армении по контракту принимают всех без разбора из-за кадрового дефицита — СМИ

Власти Армении пытаются любой ценой восполнить нехватку личного состава в армии после сокращения срока обязательной военной службы до полутора лет, пишет газета «Грапарак».

По данным издания, с целью как-то решить проблему руководство Минобороны в спешке увеличивает число военных по программе «Защитник Отечества». При этом установленные требования к кандидатам отошли на второй план: как утверждает газета, в программу принимают практически всех желающих, в том числе тех, кто ранее был уволен со службы.

«Грапарак» связывает трагические инциденты последних месяцев в армии в том числе со снижением требований к отбору военнослужащих. Еще одной проблемой собеседники издания называют отсутствие должного контроля.

«Армия превратилась в проходной двор, куда заходит кто попало и где нет надлежащего порядка», — заявил собеседник газеты.

Программа «Защитник Отечества» позволяет военнослужащим срочной службы спустя шесть месяцев перейти на пятилетнюю контрактную службу. По окончании контракта либо при его досрочном расторжении по состоянию здоровья военнослужащие могут получить компенсацию в размере около $12 тыс.