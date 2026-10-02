Глава НАНА прокомментировал информацию об отсутствии компьютеров у сотрудников - ВИДЕО

«В Институте языкознания имени Насими мы реализуем проект национального языкового корпуса. Для этого нужны не обычные компьютеры, а суперкомпьютеры с гораздо большей емкостью».

Как передает 1news.az со ссылкой на Oxu.az, об этом журналистам заявил президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Иса Габиббейли.

Он сообщил, что новые компьютеры уже заказаны:

«У всех сотрудников отдела есть компьютеры. Однако мы заказали суперкомпьютеры, и они поступят в ближайшее время».

Напомним, что заведующий отделом искусственного интеллекта и компьютерной лингвистики Института языкознания имени Насими НАНА Масуд Махмудов заявлял, что у четырех работников возглавляемого им отдела нет компьютеров и эти сотрудники приносят ноутбуки из дома.