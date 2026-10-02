 Повышение пенсий в 2027 году затронет 1,1 млн граждан Азербайджана - ПОДРОБНОСТИ | 1news.az | Новости
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Общество

Повышение пенсий в 2027 году затронет 1,1 млн граждан Азербайджана - ПОДРОБНОСТИ

Феликс Вишневецкий15:35 - Сегодня
Повышение пенсий в 2027 году затронет 1,1 млн граждан Азербайджана - ПОДРОБНОСТИ

Президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде партии «Yeni Azərbaycan» (YAP), заявил, что в следующем году будут повышены минимальная заработная плата, пенсии и социальные пособия.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, подчеркнув, что глава государства сообщил, что соответствующее поручение уже дано.

«Это означает, что очередной социальный пакет будет реализован в начале следующего года. Повышение минимальной заработной платы в Азербайджане теперь будет носить регулярный характер. Согласно изменению, утверждённому главой государства в феврале 2026 года, минимальная заработная плата, как ожидается, будет повышена до февраля 2027 года. В соответствии с поправкой, внесённой в прошлом году в Трудовой кодекс, размер минимальной заработной платы в Азербайджане должен пересматриваться не реже одного раза в год», — отмечает В. Байрамов.

Депутат подчёркивает, что с января 2027 года предусматривается также индексация и повышение всех видов трудовых пенсий: «Это коснётся 1 миллиона 100 тысяч наших граждан. Ожидается, что в соответствии с новыми обсуждаемыми изменениями индексация будет проводиться дифференцированно. Изменения предусматривают расширение в пенсионной системе модели, основанной на социальных взносах. Согласно действующим правилам, в настоящее время пенсии индексируются на процент роста среднемесячной заработной платы за предыдущий год. Критерием по-прежнему останется процент роста среднемесячной заработной платы за предыдущий год, однако при этом будет применяться дифференцированный подход».

«Объём средств, выделяемых на социальную сферу из государственного бюджета на 2027 год, составит 44% от общих расходов. Это означает, что на социальную сферу будет направлено более 18,5 миллиарда манатов. Это анонс нового социального пакета», — подытоживает В. Байрамов.

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Президент: В следующем году будут повышены минимальная заработная плата, пенсии, социальные пособия

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