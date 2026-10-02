Украина получила четыре предложения о прекращении огня от четырех стран

Украина получила четыре предложения о прекращении огня — от Индии, Турции, Египта и США.

Как передает "РБК-Украина", об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Мы имеем четыре предложения. Наиболее широкое — предложение Индии. Впервые Индия предложила играть роль. Мы озвучили наше видение, основанное на нашей логике и нашем понимании, как это все должно происходить. Мы готовы к энергетическому и Черноморскому перемирию, но только в таком сочетании", — сказал Сибига.

"Что касается энергетики — это полное энергетическое перемирие, остановка ударов по всем энергетическим объектам, включая портовую инфраструктуру", — добавил он.

Сибига также отметил, что есть еще два предложения, от Турции и Египта, которые схожи по содержанию. Они касаются продовольственного перемирия в Черном море. Четвертое предложение, от США, — это энергетическое перемирие, которое обсуждалось на встрече президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.