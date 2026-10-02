«Калашников» представил в Баку катера

Концерн "Калашников" представил скоростную штурмовую лодку, скоростной транспортно-десантный катер и гражданское пассажирско-грузовое судно на ADEX 2026 в Баку.

Об этом ТАСС сообщили в концерне.

"В рамках проходящей в Азербайджане 6-й Международной выставки оборонной промышленности ADEX 2026 дивизион судостроения концерна "Калашников" представляет специалистам и гостям форума готовые эффективные решения наиболее сложных и разных задач, которые возникают в акватории Каспийского моря", - сказали в концерне.

Там отметили, что в Баку представлено три ключевых продукта: скоростная штурмовая лодка "БК-10Э", скоростной транспортно-десантный катер "БК-16Э" и гражданское пассажирско-грузовое судно на воздушной подушке "Хаска".

Катер "БК-16Э" - это проверенный временем и опытом длительной эксплуатации 18-метровый бронированный катер для перевозки, высадки на необорудованный берег десанта и его огневой поддержки, рассказали в "Калашникове". Неоспоримым преимуществом катера является сочетание его высоких боевых характеристик, живучести и максимальной скорости в 45 узлов. Дальность хода - 400 морских миль.

В свою очередь, штурмовая лодка "БК-10Э" является более простым и мобильным средством для перевозки и высадки десанта. Она оборудуется пулеметами 7,62 мм и гранатометом. Штурмовая лодка имеет осадку 0,6 м и развивает скорость до 40 узлов, что может быть тактически полезно для условий мелководья Каспия и речных дельт Азербайджана.

"С начала специальной военной операции "БК-10Э" и "БК-16Э" постоянно модернизируются на основе опыта их боевого применения. Например, рубка и десантный отсек "БК-16Э" надежно бронированы благодаря современным высокопрочным композитным материалам, его два двигателя также основательно защищены", - отметили в "Калашникове".

Третий представленный судостроительный продукт - это судно на воздушной подушке с гибкими скегами (СВПГС) "Хаска". Главная особенность "Хаски" - способность перевозить до 20 тонн груза, в том числе пассажиров или десант и автомобильную технику. При полной загрузке судно может передвигаться со скоростью 40 узлов, преодолевать предельное мелководье и выходить на необорудованный берег. Длина судна - 23,7 м, преодолеваемые препятствия - до 1,2 м.

"СВПГС "Хаска" может использоваться как более грузоподъемная и экономичная альтернатива вертолетам для снабжения нефтегазовых промыслов на Каспии, ротации удаленных постов или спасательных операций. Возможно применение "Хаски" и для десантных операций", - добавили в концерне.