Оверчук: надеемся, что Армения продолжит конструктивно работать в ЕАЭС

Россия надеется на продолжение конструктивной работы Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Об этом заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Таким образом он ответил на вопрос о продолжении работы Армении в ЕАЭС.

"Мы, безусловно, стремимся к тому и видим Армению участником Евразийского экономического союза. И за те чуть больше 10 лет, пока Армения является участницей союза, ВВП этой страны увеличился почти в три раза. Доходы на душу населения, ВВП на душу населения, соответственно, тоже в три раза выросли. Наша торговля в пиковый 2024 год достигала 12,4 млрд долларов при том, что ВВП Армении в тот период был примерно на уровне 26-27 млрд долларов. И мы, конечно же, очень надеемся, что Армения продолжит конструктивно работать вместе с другими государствами-участниками Евразийского экономического союза", — сказал Оверчук.

Кроме того, он раскрыл, какие темы обсуждались на заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Минске.

Источник: Sputnik Армения