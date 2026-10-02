На одном из перекрёстков Баку изменили организацию дорожного движения - ФОТО

На пересечении Бинагадинского шоссе и улицы Захида Гамбарова изменена организация дорожного движения.

Реализован очередной проект, направленный на совершенствование организации дорожного движения, улучшение транспортной ситуации и обеспечение безопасности участников дорожного движения, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу AYNA.

В целях снижения транспортной загруженности, возникающей в направлении посёлка Бинагади, на пересечении Бинагадинского шоссе и улицы Захида Гамбарова увеличено количество полос движения. В результате дорожной разметки организована новая полоса для движения прямо.

Ранее на указанном перекрёстке движение прямо было возможно только по одной полосе. После внесённых изменений транспортные средства теперь могут продолжать движение прямо по двум полосам.

«В результате реализации проекта пропускная способность перекрёстка увеличилась, а движение транспортных средств стало более удобным и беспрепятственным» - подчеркивают в AYNA.