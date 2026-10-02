Пашинян заявил о приверженности Армении ЕАЭС

Ереван остается приверженным продолжению взаимовыгодного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания Евразийского межправительственного совета, в котором он принял участие в онлайн-режиме.

По словам армянского премьера, ключевой основой для полноценного функционирования общего рынка союза является обеспечение свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

При этом Пашинян вновь обратил внимание участников заседания на существующие ограничения, с которыми сталкиваются армянские экспортеры при поставках товаров в Россию. Он констатировал, что по ряду проблемных вопросов до сих пор не удалось добиться существенного прогресса, однако подчеркнул необходимость продолжения конструктивного диалога для устранения имеющихся барьеров.