Судам Израиля и враждебных Ирану стран запретят проход через Ормузский пролив

Суда Израиля, враждебных Ирану стран и транспорты с военными грузами не смогут проходить по Ормузскому проливу в случае принятия нового законопроекта о безопасности этого стратегического маршрута.

Об этом сообщил представитель комитета по национальной безопасности парламента Ирана Хасан Гашгави.

«Суда, принадлежащие сионистскому режиму и враждебным государствам, а также те, которые осуществляют военные действия против нас или перевозят военные грузы, не смогут проходить через Ормузский пролив», — заявил Гашгави.

По его словам, корабли остальных невраждебных государств должны будут получать специальные разрешения на проход у генерального штаба вооруженных сил Ирана в соответствии с правилами, прописанными в новом законе.

Гашгави отметил, что законопроект уже прошел рассмотрение в профильном комитете и ожидает вынесения на открытое пленарное заседание парламента, после чего документ поступит на утверждение в Совет стражей конституции.

Источник: Tasnim