С 1 ноября изменится расписание поездов по маршруту Баку-Тбилиси-Баку – ФОТО 

С 1 ноября 2026 года будет обновлено расписание движения поездов по международному маршруту Баку - Тбилиси - Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), благодаря дополнительным утренним рейсам количество поездов на маршруте будет увеличено с двух до четырех в сутки.

Билеты на дополнительные рейсы уже поступили в продажу.

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