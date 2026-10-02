С 1 ноября изменится расписание поездов по маршруту Баку-Тбилиси-Баку – ФОТО
С 1 ноября 2026 года будет обновлено расписание движения поездов по международному маршруту Баку - Тбилиси - Баку.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), благодаря дополнительным утренним рейсам количество поездов на маршруте будет увеличено с двух до четырех в сутки.
Билеты на дополнительные рейсы уже поступили в продажу.
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