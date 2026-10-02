Погода на субботу: В Баку ожидаются интенсивные дожди и сильный ветер
Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 3 октября.
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются периодические интенсивные дожди ливневого характера. В отдельных местах возможны грозы. В ночь с 2 на 3 октября и утром вероятность сильных дождей повышается. Ожидается сильный северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 13-15° тепла, днём – 15-17° тепла. Атмосферное давление повысится с 764 до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 80-90%.
В районах Азербайджана местами ожидаются периодические дожди ливневого характера. В отдельных местах дожди будут интенсивными и сильными, возможны грозы и град. В горных районах вероятен снег. Ночью и утром местами будет туман. Умеренный западный ветер местами будет временами усиливаться.
Температура воздуха ночью составит 12–16° тепла, днём - 16–20° тепла, в горах ночью - 2–5° тепла, днём – 5-8° тепла.
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