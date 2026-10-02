В сентябре в играх «Poz-Qazan» выпало 22 крупных выигрыша

Игры «Poz-Qazan» легального организатора лотерей и оператора спортивных ставок в стране — «Azərlotereya» — в сентябре в общей сложности порадовали владельцев 3 144 137 выигрышных билетов.

Общая сумма выплаченных по этим билетам выигрышей составила 15 823 889 манатов. Среди них — 22 крупных выигрыша. Самый крупный выигрыш месяца выпал в лотерее «Uğurlu 7»: жителю Барды достались 50 000 манатов. Ещё на одном билете этой же лотереи зафиксирован выигрыш в 10 000 манатов.

Кроме того, лотерея «Qızıl» запомнилась выигрышем в 25 000 манатов. В недавно поступившей в продажу лотерее «Kosmos» также впервые выигран приз в 10 000 манатов. В лотерее «Ani 50» жительнице Агджабеди Эльсевер Джафаровой достались 10 000 манатов.

В лотерее «4 Fəsil» два билета принесли по 5 000 манатов, в лотерее «Prestij» — три билета по 5 000 манатов. Игра «Qoşa» порадовала выигрышами по 4 000 манатов ровно на 12 билетах.

Выигрышные билеты зарегистрированы в городах Баку, Гянджа, Товуз, Барда, Агджабеди, Губа, Загатала, Сабирабад, Мингячевир и Ленкорань.

В тиражной лотерее «4+4» от «Azərlotereya» сумма джекпота сейчас достигла рекордной отметки, превысив 2 000 000 манатов, и ждёт своего счастливого обладателя. Кроме того, в различных играх «Poz-Qazan» можно выиграть крупные призы до 500 000 манатов.

Билеты можно приобрести на сайтах Azərlotereya.com и Misli.az, в пунктах продаж «Azərlotereya», в пунктах «Misli», в сетях маркетов «Araz» и OBA, а также в других магазинах и киосках.