Nike объявила о новых масштабных сокращениях

Американский производитель обуви и одежды Nike объявил о намерениях сократить штат сотрудников и реорганизовать бизнес-подразделения по всему миру из-за падения выручки.

Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, основным катализатором снижения прибыли стало падение интереса покупателей в Китае, на которых приходится около 15% годовой выручки Nike. На данный момент неизвестно, сколько сотрудников руководство намерено сократить. Рассылка уведомлений начнется лишь в 2027 году.

Nike также объявила об изменениях операционных моделей и переходе к трем географическим регионам вместо четырех: Америке, Азиатско-Тихоокеанскому региону и объединенному региону Европы, Ближнего Востока и Африки.

Это не первый раунд сокращений. Очередной этап, как ожидается, станет частью политики по экономии $2,5 млрд к 2031 финансовому году.