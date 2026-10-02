В Агдаме похищена 15-летняя девушка
В Агдаме с целью создания семьи похищена 15-летняя девушка.
Как сообщает Qafqazinfo, инцидент произошел в селе Сафарли района.
С. Солтанова (имя условное), 2011 года рождения, покинула свой дом без ведома семьи.
Сообщается, что она ушла вместе со знакомым с целью вступления в брак.
Члены семьи обратились в правоохранительные органы в связи с похищением девушки.
По факту ведется расследование. Принимаются необходимые меры по установлению ее местонахождения и обнаружению.
201