В Агдаме похищена 15-летняя девушка

В Агдаме с целью создания семьи похищена 15-летняя девушка.

Как сообщает Qafqazinfo, инцидент произошел в селе Сафарли района.

С. Солтанова (имя условное), 2011 года рождения, покинула свой дом без ведома семьи.

Сообщается, что она ушла вместе со знакомым с целью вступления в брак.

Члены семьи обратились в правоохранительные органы в связи с похищением девушки.

По факту ведется расследование. Принимаются необходимые меры по установлению ее местонахождения и обнаружению.