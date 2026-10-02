Часть отравившихся в сумгайытской школе учеников выписана домой - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
Часть из 21 ученика, отравившихся в школе №36 в Сумгайыте, выписана домой из больницы.
Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в TƏBİB.
Было отмечено, что 17 из отравившихся - мальчики, 4 - девочки:
«Начиная с 10:20 они с подозрением на отравление были госпитализированы в отделение инфекционных заболеваний Детской больницы Сумгайытского медицинского центра. Пациентам были оказаны необходимые медицинские услуги. Лица, состояние которых оценивается как удовлетворительное, были выписаны домой для амбулаторного лечения».
13:55
В азербайджанском сегменте социальных сетей распространилась аудиозапись с утверждением о том, что неизвестный раздавал детям конфеты возле школы, после чего они якобы отравились.
Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), проведенное расследование показало, что распространенные в аудиозаписи утверждения не подтвердились.
«Граждан просят не распространять информацию, источник и достоверность которой не установлены, и в особенности не создавать условия для возникновения необоснованной тревоги в обществе из-за подобной информации, касающейся здоровья и безопасности детей», - говорится в сообщении МВД.
12:45
Число отравившихся в сумгайытской школе достигло 21.
Как сообщили в TƏBİB в ответ на запрос 1news.az, начиная с 10:20 21 человек (17 лиц мужского пола, 4 женского пола) с подозрением на отравление были госпитализированы в отделение инфекционных заболеваний Детской больницы Сумгайытского медицинского центра.
«Пациентам оказаны необходимые медицинские услуги, их лечение продолжается в соответствующем отделении, состояние оценивается как стабильное».
12:27
По предварительным данным, предполагается, что учащиеся в Сумгайыте отравились просроченными кондитерскими изделиями.
Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (AQTA) взяло под контроль случай отравления, зарегистрированный в средней школе №36 города Сумгайыт, и приступило к расследованию.
Агентством принимаются соответствующие меры для установления причин произошедшего.
Согласно результатам предварительного расследования, причиной инцидента, предположительно, стало кондитерское изделие с истекшим сроком годности, которое один из учащихся принес в учебное заведение.
«Расследование продолжается. Дополнительная информация о принимаемых мерах будет предоставлена общественности» - отмечают в AQTA.
11:50
Cегодня около 10:20 в инфекционное отделение детской больницы Сумгайытского медицинского центра были госпитализированы 14 человек с подозрением на отравление - 11 мальчиков и 3 девочки.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на TƏBİB.
Отмечается, что пациентам оказывается необходимая медицинская помощь. Их лечение продолжается в соответствующем отделении, состояние оценивается как стабильное.
В связи со случаем отравления, произошедшим в средней школе №36 города Сумгайыт, Агентство продовольственной безопасности (AQTA) проводит расследование.
«Для установления причин произошедшего агентством принимаются соответствующие меры. Дополнительная информация о результатах расследования будет предоставлена общественности» - отмечают в AQTA.