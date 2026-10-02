 Часть отравившихся в сумгайытской школе учеников выписана домой - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Общество

Часть отравившихся в сумгайытской школе учеников выписана домой - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Феликс Вишневецкий15:28 - Сегодня
Часть отравившихся в сумгайытской школе учеников выписана домой - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Часть из 21 ученика, отравившихся в школе №36 в Сумгайыте, выписана домой из больницы.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в TƏBİB.

Было отмечено, что 17 из отравившихся - мальчики, 4 - девочки:

«Начиная с 10:20 они с подозрением на отравление были госпитализированы в отделение инфекционных заболеваний Детской больницы Сумгайытского медицинского центра. Пациентам были оказаны необходимые медицинские услуги. Лица, состояние которых оценивается как удовлетворительное, были выписаны домой для амбулаторного лечения».

13:55

В азербайджанском сегменте социальных сетей распространилась аудиозапись с утверждением о том, что неизвестный раздавал детям конфеты возле школы, после чего они якобы отравились.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), проведенное расследование показало, что распространенные в аудиозаписи утверждения не подтвердились.

«Граждан просят не распространять информацию, источник и достоверность которой не установлены, и в особенности не создавать условия для возникновения необоснованной тревоги в обществе из-за подобной информации, касающейся здоровья и безопасности детей», - говорится в сообщении МВД.

12:45

Число отравившихся в сумгайытской школе достигло 21.

Как сообщили в TƏBİB в ответ на запрос 1news.az, начиная с 10:20 21 человек (17 лиц мужского пола, 4 женского пола) с подозрением на отравление были госпитализированы в отделение инфекционных заболеваний Детской больницы Сумгайытского медицинского центра.

«Пациентам оказаны необходимые медицинские услуги, их лечение продолжается в соответствующем отделении, состояние оценивается как стабильное».

12:27

По предварительным данным, предполагается, что учащиеся в Сумгайыте отравились просроченными кондитерскими изделиями.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (AQTA) взяло под контроль случай отравления, зарегистрированный в средней школе №36 города Сумгайыт, и приступило к расследованию.

Агентством принимаются соответствующие меры для установления причин произошедшего.

Согласно результатам предварительного расследования, причиной инцидента, предположительно, стало кондитерское изделие с истекшим сроком годности, которое один из учащихся принес в учебное заведение.

«Расследование продолжается. Дополнительная информация о принимаемых мерах будет предоставлена общественности» - отмечают в AQTA.

11:50

Cегодня около 10:20 в инфекционное отделение детской больницы Сумгайытского медицинского центра были госпитализированы 14 человек с подозрением на отравление - 11 мальчиков и 3 девочки.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на TƏBİB.

Отмечается, что пациентам оказывается необходимая медицинская помощь. Их лечение продолжается в соответствующем отделении, состояние оценивается как стабильное.

В связи со случаем отравления, произошедшим в средней школе №36 города Сумгайыт, Агентство продовольственной безопасности (AQTA) проводит расследование.

«Для установления причин произошедшего агентством принимаются соответствующие меры. Дополнительная информация о результатах расследования будет предоставлена общественности» - отмечают в AQTA.

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