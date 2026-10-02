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Российский Су-35 сбил российский же вертолет Ми-8

Редакция 1news15:22 - Сегодня
Российский Су-35 сбил российский же вертолет Ми-8

Российский Су-35 сбил российский же вертолет Ми-8, приняв его за украинский дрон

Российский истребитель Су-35 сбил российский военный вертолет Ми-8 в Воронежской области, приняв его за беспилотник. Все трое членов экипажа вертолета погибли, сообщают российские Telegram-каналы, в частности Fighterbomber, связанный с российской военной авиацией.

По данным инсайдерского канала «Досье Шпиона», инцидент произошел 1 октября во время отражения массированной атаки беспилотников. Экипаж Су-35 ошибочно идентифицировал Ми-8 как БПЛА и открыл по нему огонь. Вертолет разбился в Аннинском районе Воронежской области примерно в 80 км от Воронежа. На борту находились три человека — пилот, штурман и наводчик. Все погибли.

Fighterbomber прямо причину называть не стал, однако написал, что она была «классической», упомянув системы распознавания «свой-чужой».

«Причина классическая, которую человечество вряд ли когда-нибудь победит, несмотря на ИИ, роботов, нейросети, „свои-чужие“ и прочие чудеса науки и техники».

Telegram-канал «Око Гора» пишет, что Ми-8 находился на взлетной площадке и после объявления угрозы БПЛА начал взлет, после чего попал под огонь Су-35. По данным канала, вертолет приняли за беспилотник.

Источник: The Insider

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