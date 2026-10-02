Проблема с оплатой обучения азербайджанской студентки Мельбурнского университета полностью решена

Проблема с оплатой обучения азербайджанской студентки Мельбурнского университета Афаг Юсифли, обучающейся по магистерской программе «Продюсирование художественных и документальных фильмов», некоторое время назад была взята под контроль министерством культуры АР и действующим при нем Киноагентством (ARKA).

Напомним, что часть стоимости обучения А.Юсифли оплачивалась в рамках специальной стипендиальной программы министерства культуры АР в области культурных и креативных индустрий. Министерство в полном объеме выполнило взятые на себя обязательства в этом направлении, но несмотря на это, возникли проблемы с оплатой обучения в связи с тем, что другая сторона не перечислила средства в установленные сроки.

«Сообщаем, что оплата обучения Афаг Юсифли полностью завершена: оставшаяся сумма была перечислена на счет Мельбурнского университета Министерством культуры Азербайджанской Республики и подведомственным ему Киноагентством» - сообщает 1news.az со ссылкой на ARKA.

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