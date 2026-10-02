Арестован тиктокер Мухаммед Насибов

В Азербайджане еще один тиктокер арестован за нецензурные выражения в социальных сетях.

Мухаммед Насибов во время прямого эфира на принадлежащей ему странице «7_muxammed_7» в социальной сети TikTok, общаясь с другими блогерами, использовал нецензурные выражения - тем самым он совершил действия, оскорбляющие общественную нравственность и демонстрирующие явное неуважение к обществу.

За это он был задержан сотрудниками полиции, в отношении него составлен протокол по статье 510.2 Кодекса об административных проступках Азербайджана, сообщает 1news.az со ссылкой на Lent.az.

Отметим, что статья предусматривает ответственность за совершение в интернете или информационно-телекоммуникационных сетях действий, оскорбляющих общественную нравственность и выражающих явное неуважение к обществу, в том числе публичное использование нецензурных выражений, непристойных жестов или демонстрацию частей человеческого тела в форме, противоречащей нормам морали и национально-духовным ценностям.

Суд приговорил М. Насибова к 10 суткам административного ареста.