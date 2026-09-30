Нетаньяху: Пилот Flydubai ранил коллегу и пытался разбить борт

Премьер-министр Израилья Биньямин Нетаньяху заявил, что пилот рейса Flydubai, вероятно, пытался разбить самолет. Его слова приводит «7 Канал».

«Граждане Израиля, сегодня утром во время рейса из Дубая в Израиль произошел крайне серьезный инцидент, связанный с безопасностью. Почти все пассажиры этого рейса были израильтянами. Во время полета, при подлете к Израилю, один из пилотов нанес ножевое ранение другому и, по всей видимости, попытался направить самолет на землю вместе со всеми, кто находился на борту», — сказал Нетаньяху.

По его словам, пассажир рассказал ему, что самолет вошел в штопор и начал пикировать. Пассажиру удалось вместе с членом экипажа прорваться в кабину пилотов и обезвредить летчика, вооруженного ножом, в тот момент, когда тот, как утверждает премьер, «пытался вывести из строя системы самолета». Находившийся на борту дополнительный член экипажа впоследствии вошел в кабину пилотов и сумел стабилизировать самолет.

«Я приветствую этих героев, проявивших находчивость и исключительное мужество, — сказал Нетаньяху. — Они спасли множество жизней и предотвратили ужасную катастрофу».

Глава правительства добавил, что самолет благополучно приземлился в аэропорту Саудовской Аравии и что жизни пассажиров ничто не угрожает. По его словам, нападавший арестован, сейчас его допрашивают саудовские власти.

«Мы продолжаем оценивать ситуацию и будем информировать вас по мере развития событий», — заключил он.

Министр обороны Исраэль Кац подтвердил, что инцидент с самолетом flydubai был попыткой теракта.

«Серьезный инцидент на борту рейса авиакомпании flydubai был попыткой джихадистской атаки, предотвращенной исключительно благодаря героизму нескольких израильских пассажиров: они ворвались в кабину пилотов, обезвредили террориста и собственными силами вернули управление самолетом находившемуся на борту дополнительному летному экипажу. По имеющейся у нас предварительной информации, у террориста была единственная цель — разбить самолет и погубить всех, кто находился на борту», — сказал Кац.

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