В аэропорту Шереметьево женщина задушила новорожденного и скончалась сама

Женщина задушила своего ребенка в туалете аэропорта Шереметьево, а затем скончалась сама.

По информации СМИ, у 30-летней пассажирки рейса из Антальи начались схватки после прилета. Она зашла в туалет терминала С и родила ребенка.



Очевидцы пытались помочь ей, но женщина подпирала дверь ногами и не давала никому войти. Новорожденному она засунула в рот туалетную бумагу, отчего тот задохнулся.

Мать госпитализировали с сильным кровотечением. Она скончалась в больнице.