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Общество

Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода

Редакция 1news13:20 - Сегодня
Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода

4 октября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, ночью в некоторых частях полуострова возможны кратковременные ливневые дожди. Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 12-14, днем - 16-18° тепла. Атмосферное давление повысится с 767 до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75, днем - 50-60%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в отдельных местах интенсивные, грозы и град, в горных районах выпадет снег. Днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-14, днем - 15-20° тепла, в горах ночью 0-5, днем - 6-10° тепла.

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