 В Бурятии ликвидировали более 330 медведей, угрожавших людям | 1news.az | Новости
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В Бурятии ликвидировали более 330 медведей, угрожавших людям

Редакция 1news14:03 - Сегодня
В Бурятии ликвидировали более 330 медведей, угрожавших людям

Специалисты ликвидировали в Бурятии более 330 медведей, вышедших к населенным пунктам и представлявших угрозу людям.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Бурприроднадзор.

«Отрегулирована 331 особь медведя, представлявшая угрозу людям. Ситуация с выходами медведей к населенным пунктам в Бурятии остается непростой. В день в Бурприроднадзор поступает порядка 15-20 сообщений о выходах», — сообщили в ведомстве.

По каждому обращению госохотинспекторами совместно с охотниками осуществляется выезд и обследование территории. Всего в мероприятиях задействовано 24 бригады, включающие 81 охотника.

«Бригады отрабатывают каждое сообщение о выходе. При наличии угрозы жизни и здоровью людей принимается решение о регулировании особей. Особое внимание уделяется тем местностям, где фиксируются неоднократные выходы», — отметил начальник отдела учета и воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, Бурприроднадзора Денис Крылов.

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