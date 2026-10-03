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Исторический вектор Победы: от ноябрьского съезда 1992 года к полному суверенитету Азербайджана

Ялчин Алиев13:39 - Сегодня
Исторический вектор Победы: от ноябрьского съезда 1992 года к полному суверенитету Азербайджана

История государств не знает случайных триумфов.

Великие победы, меняющие геополитическую карту региона и возвращающие народу национальное достоинство, никогда не вызревают в одночасье. В их основе всегда лежит четкая точка отсчета - момент, когда нация, стоящая на краю пропасти, делает осознанный выбор в пользу собственного спасения. Для современного Азербайджана такой поворотной вехой, можно сказать, стал учредительный съезд партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) в Нахчыване. Именно там был заложен фундамент той государственной модели, которая спустя десятилетия привела нас к полному восстановлению территориальной целостности и окончательному утверждению суверенитета на всей территории страны.

Уроки 1990-х: цена государственного дезертирства

Чтобы в полной мере оценить масштаб сегодняшних успехов, необходимо без иллюзий взглянуть на катастрофу начала 1990-х годов. Это были времена, когда азербайджанская государственность фактически разваливалась под грузом бездарности, местечкового эгоизма и преступлений тогдашней власти. Тандем НФА-Мусават не просто продемонстрировал полную некомпетентность в государственном управлении - он поставил страну на грань гражданской войны и тотальной военной катастрофы в Карабахе.

Главным показателем политического ничтожества того периода стала катастрофическая деградация института высшей власти. Исторический анализ демонстрирует парадоксальную, но закономерную деталь: после ухода Гейдара Алиева с руководящих постов в 1980-х годах республика оказалась в руках деятелей, не обладавших ни государственным мышлением, ни элементарным мужеством. Выступая на прошедшем в Баку накануне VIII съезде ПЕА, президент Ильхам Алиев обратил внимание на весьма показательный фактологический штрих:

«На самом деле, если посмотреть на период после Гейдара Алиева - я имею в виду 1980-е годы, - каждый отчетливо видит, что последующие руководители Азербайджана не смогли осознать свои должностные обязанности, проявили слабость, трусость и дезертирство. Достаточно сказать, что из четырех руководителей, возглавлявших Азербайджан после Гейдара Алиева как в советский период, так и в период независимости, трое бежали из Баку. Фактически они бросили на произвол судьбы страну и народ, находившиеся в состоянии войны и подвергшиеся армянской агрессии, и бежали из Баку. (…) Вот это - позорная страница истории».

Хаос в экономике, гиперинфляция, пустая казна и международная изоляция сопровождались прямым бегством тех, кто брал на себя ответственность за нацию. Бездарная внешняя политика тандема НФА-Мусават привела к тому, что Азербайджан, ставший жертвой военной агрессии, в глазах мирового сообщества пытались представить чуть ли не в роли агрессора, закрепив этот абсурд дискриминационной 907-й поправкой.

Преемственность и эволюция: курс Гейдара Алиева

Единственным спасением для страны в 1993 году стало возвращение общенационального лидера Гейдара Алиева к руководству государством - возвращение, произошедшее не в результате кулуарных договоренностей, а по непреклонному требованию азербайджанского народа.

Именно Гейдар Алиев сформулировал базовую философию азербайджанской государственности: абсолютный приоритет независимости, опирающийся на самодостаточную экономику, дипломатическую гибкость и планомерное создание мощного военного потенциала.

Прошедшие десятилетия доказали, что стратегия Гейдара Алиева - это не застывшая догма, а динамично развивающаяся, постоянно модернизируемая система. Менялись международная обстановка, глобальные вызовы и региональный баланс сил, что требовало коррекции тактических и отдельных стратегических задач. Однако генеральная линия оставалась и остается монолитной.

«Сегодня Азербайджан - страна, заслуживающая большого уважения на международной арене. Многие известные эксперты и аналитики уже причисляют Азербайджан к категории средних держав. Для этого есть множество параметров. Мы полностью обеспечили экономическую независимость. Сегодня мы являемся весьма авторитетным членом международного сообщества, наша судьба – в наших собственных руках. За эти годы мы добились решения любых задач, которые ставили перед собой», - заявил на съезде ПЕА Ильхам Алиев.

Философия силы и опоры на собственные ресурсы

Фундаментальный урок нашей новейшей истории заключается в том, что в современном мире выживают и побеждают только те государства, которые рассчитывают исключительно на собственные силы. В период, когда миллион наших сограждан страдал в статусе беженцев и вынужденных переселенцев, нам никто не протянул руку помощи. Азербайджану пришлось выстраивать свою экономическую и армейскую инфраструктуру в условиях открытого давления и несправедливости.

Реализация грандиозных энергетических и транспортных проектов, своевременное сокращение внешнего долга до минимальных в мировом масштабе 5,6% от ВВП, системное оснащение Вооруженных сил современной техникой и подготовка высокопрофессиональной армии - все это элементы единого замысла. В результате Азербайджан подошел к решающему историческому моменту полностью независимым от внешних центров сил. Президент Ильхам Алиев так сформулировал внешнеполитическую стратегию Азербайджана: «Мы выстраиваем и впредь должны выстраивать внешнюю политику так, чтобы никто не вмешивался в наши дела. Нам не нужна чья-либо помощь, равно как и чье-либо покровительство».

Историческая Победа 2020 года и антитеррористические мероприятия 2023 года, полностью восстановившие наш суверенитет, стали естественным и логичным итогом пути, начатого в ноябре 1992 года. Партия «Ени Азербайджан», созданная как народное движение вокруг Гейдара Алиева, прошла путь от авангарда спасения государства до главной политической опоры суверенного, сильного и победившего Азербайджана. В основе этой трансформации лежала способность политического руководства сохранить неизменной главную суть, заключающуюся в бескомпромиссной верности национальным интересам и опоре на волю собственного народа.

Али Мамедов

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