Умер известный психотерапевт Анатолий Кашпировский - ВИДЕО

Советский и российский психотерапевт Анатолий Кашпировский умер в возрасте 87 лет, сообщил ТАСС его директор Сергей Рудых.

«Анатолий Кашпировский умер сегодня в больнице», — сказал собеседник агентства.

По его словам, причиной смерти Кашпировского стала остановка сердца.

«Я не могу сказать, что он долго болел: у него резко упало давление, его увезли на скорой в больницу, где он скончался. Остановка сердца произошла. Это очень неожиданно. Причина остановки сердца выясняется», — сказал Рудых.

Кашпировский получил широкую известность в СССР в конце 1980-х, когда его «лечебные сеансы» стали транслировать по телевидению. Кашпировский называл свои выступления «актом специфического психотерапевтического воздействия», «лечебное влияние» которого начинается «с первой секунды общения».