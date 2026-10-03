Площадь Гоша Гала в Баку полностью закроют для автомобилей - ФОТО

С 15 октября на территории Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» вступают в силу новые правила организации дорожного движения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Управление заповедника, ключевым нововведением станет полный запрет на проезд автомобилей по площади Гоша Гала, которую полностью передадут в распоряжение пешеходов.

В рамках обновленной схемы движение транспорта от Центра творчества Максуда Ибрагимбекова в направлении улицы Бёюк Гала ограничат и перенаправят на улицу М. А. Сабира. С этой улицы автомобили смогут повернуть направо — к выезду через ворота Гоша Гала, либо налево — в сторону улицы Кичик Гала.

Специальные изменения предусмотрены и для жителей улиц Сафтар Гулиева, Гюлле и Бёюк Гала, а также обслуживающего их транспорта: въезд со стороны проспекта Нефтяников теперь будет осуществляться исключительно через односторонний въезд на улице Сафтар Гулиева. В Управлении просят жителей указанных улиц с 15 октября использовать для доступа в заповедник именно этот маршрут.

Принятые меры направлены на то, чтобы разгрузить основной въезд с улицы Вели Мамедова, сократить протяженность ежедневных поездок местным жителям, а также сформировать на площади Гоша Гала безопасное пешеходное пространство, подчеркивающее историческую атмосферу Старого города.