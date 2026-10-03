 Площадь Гоша Гала в Баку полностью закроют для автомобилей - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Площадь Гоша Гала в Баку полностью закроют для автомобилей - ФОТО

Редакция 1news15:00 - Сегодня
Площадь Гоша Гала в Баку полностью закроют для автомобилей - ФОТО

С 15 октября на территории Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» вступают в силу новые правила организации дорожного движения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Управление заповедника, ключевым нововведением станет полный запрет на проезд автомобилей по площади Гоша Гала, которую полностью передадут в распоряжение пешеходов.

В рамках обновленной схемы движение транспорта от Центра творчества Максуда Ибрагимбекова в направлении улицы Бёюк Гала ограничат и перенаправят на улицу М. А. Сабира. С этой улицы автомобили смогут повернуть направо — к выезду через ворота Гоша Гала, либо налево — в сторону улицы Кичик Гала.

Специальные изменения предусмотрены и для жителей улиц Сафтар Гулиева, Гюлле и Бёюк Гала, а также обслуживающего их транспорта: въезд со стороны проспекта Нефтяников теперь будет осуществляться исключительно через односторонний въезд на улице Сафтар Гулиева. В Управлении просят жителей указанных улиц с 15 октября использовать для доступа в заповедник именно этот маршрут.

Принятые меры направлены на то, чтобы разгрузить основной въезд с улицы Вели Мамедова, сократить протяженность ежедневных поездок местным жителям, а также сформировать на площади Гоша Гала безопасное пешеходное пространство, подчеркивающее историческую атмосферу Старого города.

Поделиться:
287

Актуально

Политика

Исторический вектор Победы: от ноябрьского съезда 1992 года к полному суверенитету ...

Общество

«Нас связал Карабах»: дочь Национального Героя Юрия Ковалёва об отце, любви и ...

Общество

Умер известный психотерапевт Анатолий Кашпировский - ВИДЕО

Общество

Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода

Общество

Площадь Гоша Гала в Баку полностью закроют для автомобилей - ФОТО

В Баку из-за непогоды снижен скоростной режим на 40 км/ч

«Нас связал Карабах»: дочь Национального Героя Юрия Ковалёва об отце, любви и возвращении Шуши — СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 1NEWS.AZ

Умер известный психотерапевт Анатолий Кашпировский - ВИДЕО

Выбор редактора

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Новости для вас

На страницах Ильхама Алиева и Мехрибан Алиевой опубликованы кадры с Гран-при Азербайджана Формулы-1 - ДОПОЛНЕНО - ФОТО/ВИДЕО

Кто они — новые главы Гедабейского и Гарадагского районов

В Баку женщина убила сына - ФОТО

McDonald's Azərbaycan открыл новый ресторан в посёлке Бадамдар - ФОТО

Последние новости

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили перспективы развития отношений

Сегодня, 15:53

МИД РФ: Россия продолжит массированные «удары возмездия» по объектам на Украине

Сегодня, 15:50

Эрдоган поздравляет с Днем сотрудничества тюркских государств - ФОТО

Сегодня, 15:35

В Кении 17 человек погибли в массовом ДТП

Сегодня, 15:20

Площадь Гоша Гала в Баку полностью закроют для автомобилей - ФОТО

Сегодня, 15:00

В Баку из-за непогоды снижен скоростной режим на 40 км/ч

Сегодня, 14:46

Эльчин Амирбеков: Для необратимости мира необходимо ликвидировать коллизию между мирным договором и Конституцией Армении - ФОТО

Сегодня, 14:30

«Нас связал Карабах»: дочь Национального Героя Юрия Ковалёва об отце, любви и возвращении Шуши — СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 1NEWS.AZ

Сегодня, 14:14

В Бурятии ликвидировали более 330 медведей, угрожавших людям

Сегодня, 14:03

Исторический вектор Победы: от ноябрьского съезда 1992 года к полному суверенитету Азербайджана

Сегодня, 13:39

Умер известный психотерапевт Анатолий Кашпировский - ВИДЕО

Сегодня, 13:30

Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода

Сегодня, 13:20

В аэропорту Шереметьево женщина задушила новорожденного и скончалась сама

Сегодня, 13:00

Второй пилот flydubai собирался направить самолёт на Израиль - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:47

В центре Москвы азербайджанец получил три ножевых ранения после конфликта в ресторане

Сегодня, 12:30

В Латвии начались парламентские выборы

Сегодня, 12:10

Спустя 200 лет ИИ расшифровал военное послание Наполеона

Сегодня, 12:00

Ильхам Алиев принял президента Международной федерации дзюдо - ФОТО

Сегодня, 11:50

После восстановления суверенитета: новая государственная повестка Азербайджана

Сегодня, 11:38

Ильхам Алиев поздравил президента Ирака с национальным праздником

Сегодня, 11:30
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55