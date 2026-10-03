В Кении 17 человек погибли в массовом ДТП

По меньшей мере 17 человек погибли в результате массового столкновения нескольких автомобилей на трассе Найроби — Момбаса.

Как передает 1news.az, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на кенийскую полицию.

По данным полиции, авария произошла в городе Саламе, когда водитель грузовика, направлявшегося в прибрежный город Момбаса, попытался обогнать колонну автомобилей, но задел заднюю правую часть другого грузовика. В результате удара водитель первого грузовика потерял контроль над управлением и задел два встречных транспортных средства, двигавшихся в направлении Найроби.

Затем он столкнулся с микроавтобусом, в котором находились 12 пассажиров. Включая водителя, все пассажиры погибли. Еще четыре человека, включая водителя первого грузовика, погибли в результате ДТП.

Полиция ведет расследование.