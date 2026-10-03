Тему продажи зарубежных активов «Лукойла» включили в переговоры РФ и США по Украине

Вопрос о продаже зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл» является одной из тем переговоров между Россией и США по урегулированию российско-украинского конфликта.

С таким утверждением выступила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По ее информации, за проведение этой сделки выступает американский финансист Тодд Боули. По задумке администрации США, Вашингтон готов заключить такую сделку с Москвой якобы для того, чтобы показать серьезность своих намерений по перезагрузке двусторонних отношений.

Газета также утверждает, что одними из самых крупных инвесторов могут стать фонды из Катара и Абу-Даби. Помимо этого, NYT отметила, что ситуация на рынке дизтоплива и авиакеросина, которая обострилась после начала конфликта на Ближнем Востоке, подталкивает администрацию президента США Дональда Трампа к заключению этой сделки.

В октябре 2025 года Великобритания и США включили «Лукойл» в свои санкционные списки. При этом рестрикции США не распространяются на транзакции с Каспийским трубопроводным консорциумом и компанией «Тенгизшевройл», а британские — дополнительно на месторождения Карачаганак в Казахстане и Шах-Дениз в Каспийском море.

Позже «Лукойл» сообщил, что намерен продать свои международные активы, и получил предложение от международного нефтетрейдера Gunvor. Однако эта сделка сорвалась из-за позиции Минфина США, который отказался выдавать лицензию Gunvor.

В январе «Лукойл» сообщил, что договорился с американской Carlyle о продаже владеющей зарубежными активами Lukoil International GmbH. В сделку не вошли проекты в Казахстане, она будет зависеть от ряда условий, в том числе потребует разрешения властей США. Тогда компания подчеркнула, что соглашение не является эксклюзивным, «Лукойл» продолжает переговоры с другими возможными покупателями.

Источник: ТАСС