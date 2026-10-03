Франция должна соблюдать права человека при обращении с протестующими, заявили в Иране

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи осудил жестокое обращение французских сил безопасности с протестующими и призвал тех, чьи заявления о правах человека «оглушают весь мир», соблюдать основные права человека и фундаментальные свободы при реагировании на протесты учащихся и студентов.

«Французские власти, которые называют нарушением прав человека действия иранских сил безопасности против вооруженных террористов, подготовленных сионистским режимом (подразумевается Израиль – ред.), сами не терпят даже малейших проявлений насилия против полиции во время мирных собраний и самым жестким образом подавляют протестующих», — сказал Багаи.

Дипломат одновременно подчеркнул необходимость воздерживаться от насильственных действий и причинения ущерба государственному и частному имуществу, а также от нападений на сотрудников правоохранительных органов со стороны участников акций.

Сославшись на сообщения французских информационных агентств о задержании более 2000 протестующих и их избиении полицией, представитель МИД Ирана призвал расследовать выдвинутые обвинения в применении силовиками чрезмерного насилия против демонстрантов.

Источник: Tasnim