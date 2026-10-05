ANAMA обезвредила более 1,1 тыс. мин и боеприпасов

Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) опубликовало еженедельный отчет о работах по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили в ANAMA, с 28 сентября по 4 октября в Тертерском, Агдеринском, Кяльбаджарском, Агдамском, Ходжалинском, Ходжавендском, Лачинском, Шушинском, Физулинском, Губадлинском, Джебраильском, Газахском и Зангиланском районах, а также в городе Ханкенди были обнаружены и обезврежены 254 противопехотные и 31 противотанковая мина, а также 838 неразорвавшихся боеприпасов.

Всего от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 1 144,9 гектара территории.