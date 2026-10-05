В Казахстане проверяют 50 объектов Минобороны

В Казахстане проводится проверка 50 объектов Министерства обороны, включая 48 воинских частей.

Глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов уточнил, что аудит охватит все основные направления деятельности Вооружённых сил страны, в том числе модернизацию вооружения и военной техники, а также проведение учений.

После завершившихся трагедией учений на Каспийском море в Казахстане начался государственный аудит Министерства обороны. Проверка продолжается.

24 сентября 17 военнослужащих унесло в открытое море из-за внезапного резкого ухудшения погодных условий. Троим удалось спастись, 14 военнослужащих погибли.

В Казахстане также планируется проведение военной реформы.

Источник: Sputnik Казахстан