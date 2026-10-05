Шафига Мамедова официально утверждена председателем Союза кинематографистов Азербайджана 

Председательство народной артистки, профессора Шафига Мамедовой в Союзе кинематографистов Азербайджана официально утверждено.

Документ об избрании Ш. Мамедовой председателем Союза кинематографистов Азербайджана, направленный в Министерство юстиции для официального оформления и утверждения, получил официальное подтверждение, сообщает 1news.az со ссылкой на СКА.

Одновременно с Ш. Мамедовой был официально утверждён и новый состав Правления СКА, в которой вошли следующие 27 членов: