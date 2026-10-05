 Шафига Мамедова официально утверждена председателем Союза кинематографистов Азербайджана  | 1news.az | Новости
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Шафига Мамедова официально утверждена председателем Союза кинематографистов Азербайджана 

Феликс Вишневецкий15:45 - Сегодня
Шафига Мамедова официально утверждена председателем Союза кинематографистов Азербайджана 

Председательство народной артистки, профессора Шафига Мамедовой в Союзе кинематографистов Азербайджана официально утверждено.

Документ об избрании Ш. Мамедовой председателем Союза кинематографистов Азербайджана, направленный в Министерство юстиции для официального оформления и утверждения, получил официальное подтверждение, сообщает 1news.az со ссылкой на СКА. 

Одновременно с Ш. Мамедовой был официально утверждён и новый состав Правления СКА, в которой вошли следующие 27 членов: 

  1. Айдемир Азер Рауф оглы  
  2. Джафаров Эльхан Парвиз оглы  
  3. Али Акиф Али оглы  
  4. Алиев Шамиль Явер оглы  
  5. Гаджылы Амир Пехливан оглы  
  6. Искендерова Махира Аббас кызы  
  7. Казымов Айдын Алескер оглы  
  8. Гасымов Камран Мурсал оглы  
  9. Гамбаров Рафаил Алиевич  
  10. Гулиев Джамиль Эльшад оглы  
  11. Гуламов Арзу Айдын оглы  
  12. Гурбанова Фирангиз Ага Дадаш кызы  
  13. Махмудов Абдулахад Алиса оглы  
  14. Мансуров Эльдар Бахрам оглы  
  15. Махмудова Джейран Эмин кызы  
  16. Манафов Фахраддин Манаф оглы  
  17. Мамедова Шафига Хашимовна  
  18. Масимов Баба Вазирович  
  19. Мамедов Ровшан Исах оглы  
  20. Мехтиев Джахангир Ягуб оглы  
  21. Мир-Касым Октай Мир-Асадулла оглы  
  22. Муртузов Зафар Хаби оглы  
  23. Мустафаев Вагиф Бехбуд оглы  
  24. Омарова Хамида Мамед кызы  
  25. Рзаев Анар Расул оглы  
  26. Султанова Севда Алиашраф кызы  
  27. Заки Мехрибан Мурвет кызы
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