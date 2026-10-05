Шафига Мамедова официально утверждена председателем Союза кинематографистов Азербайджана
Председательство народной артистки, профессора Шафига Мамедовой в Союзе кинематографистов Азербайджана официально утверждено.
Документ об избрании Ш. Мамедовой председателем Союза кинематографистов Азербайджана, направленный в Министерство юстиции для официального оформления и утверждения, получил официальное подтверждение, сообщает 1news.az со ссылкой на СКА.
Одновременно с Ш. Мамедовой был официально утверждён и новый состав Правления СКА, в которой вошли следующие 27 членов:
- Айдемир Азер Рауф оглы
- Джафаров Эльхан Парвиз оглы
- Али Акиф Али оглы
- Алиев Шамиль Явер оглы
- Гаджылы Амир Пехливан оглы
- Искендерова Махира Аббас кызы
- Казымов Айдын Алескер оглы
- Гасымов Камран Мурсал оглы
- Гамбаров Рафаил Алиевич
- Гулиев Джамиль Эльшад оглы
- Гуламов Арзу Айдын оглы
- Гурбанова Фирангиз Ага Дадаш кызы
- Махмудов Абдулахад Алиса оглы
- Мансуров Эльдар Бахрам оглы
- Махмудова Джейран Эмин кызы
- Манафов Фахраддин Манаф оглы
- Мамедова Шафига Хашимовна
- Масимов Баба Вазирович
- Мамедов Ровшан Исах оглы
- Мехтиев Джахангир Ягуб оглы
- Мир-Касым Октай Мир-Асадулла оглы
- Муртузов Зафар Хаби оглы
- Мустафаев Вагиф Бехбуд оглы
- Омарова Хамида Мамед кызы
- Рзаев Анар Расул оглы
- Султанова Севда Алиашраф кызы
- Заки Мехрибан Мурвет кызы
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