Как не потеряться в мире ИИ и фейков: главред 1news.az провела мастер-класс для девушек в Лянкяране

Главный редактор 1news.az Кямаля Мамедова провела в Лянкяране мастер-класс для участниц образовательной программы Future Skills Academy - Lankaran.

Встреча была посвящена лидерству, профессиональному развитию женщин, современным технологиям, искусственному интеллекту, медиаграмотности и цифровой репутации.

Отдельно обсуждалось влияние технологий на карьерные возможности молодых людей за пределами столицы. По словам Кямали Мамедовой, цифровые инструменты позволяют дистанционно учиться, работать с данными, создавать проекты и сотрудничать с клиентами из других стран.

«Ваше главное преимущество - не знание конкретной программы, а способность быстро осваивать новое. Технологии, знание языков, коммуникация и критическое мышление - очень сильная комбинация», - сказала она.

Практическая часть встречи была посвящена медиаграмотности. Участницы обсудили, как проверять информацию в интернете, оценивать источники и распознавать публикации со ссылками на неопределенных «экспертов».

«Десять сайтов могут перепечатать одну и ту же ошибку. Важно не количество источников, а их качество», - подчеркнула Кямаля Мамедова.

Она также рассказала о рисках, связанных с созданными при помощи искусственного интеллекта фото, видео и текстами.

«Большое число просмотров не означает, что информация правдива, а уверенный тон человека не делает его экспертом. ИИ может быть полезным помощником, но важные факты необходимо проверять отдельно», - отметила главный редактор 1news.az.

Еще одной темой стала цифровая репутация. Участницам предложили подумать о том, какую информацию о них может найти в интернете потенциальный работодатель.

В завершение мастер-класса главред призвала девушек определить, кем они хотят стать через пять лет, и выбрать конкретный навык, который поможет приблизиться к этой цели.

«Учитесь, пробуйте, ошибайтесь и начинайте снова. Технологии дают вам инструменты, но то, что вы с ними сделаете, зависит уже от вас», - подчеркнула она.

Мастер-класс прошел в рамках Future Skills Academy - Lankaran - бесплатной шестимесячной образовательной программы для девушек 18-25 лет из южного региона Азербайджана.

Инициатива реализуется Yango Azerbaijan в партнерстве с Агентством инноваций и цифрового развития (İRİA), Государственным агентством по профессиональному образованию и Лянкяранским государственным центром профессионального образования. В программу отобраны 100 участниц. Обучение включает искусственный интеллект и VibeCoding, анализ данных, digital-маркетинг, управление проектами, дизайн, финансовую грамотность, предпринимательство, карьерную подготовку, туризм и hospitality.