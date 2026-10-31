В Анкаре отец убил беременную дочь и её возлюбленного - ФОТО

В столице Турции Анкаре отец застрелил свою дочь и её сожителя.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Cumhuriyet, происшествие было зафиксировано в вечерние часы в районе Мамак, квартале Бахчелеричи, на улице Мамак.

Согласно предварительным данным, лицо по имени Б.К. отправилось в квартиру 53-летнего Э.О., расположенную в том же квартале, где проживала его 19-летняя дочь Э.К. В доме между Б.К. и Э.О. возник конфликт. В результате всё более обострявшейся словесной перепалки отец достал оружие и застрелил свою дочь и лицо по имени Э.О.

Сразу после совершения преступления подозреваемый скрылся с места происшествия, правоохранительными органами были начаты розыскные мероприятия по его задержанию. Выяснилось, что 19-летняя девушка была беременна, а 53-летний мужчина работал с ней в одном учреждении.

В настоящее время расследование по возбуждённому уголовному делу продолжается.