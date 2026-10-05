Илон Маск вновь стал триллионером

Предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вновь перешёл отметку в $1 трлн.

Соответствующий статус он уже получал этим летом, однако удерживал его всего 12 дней.

Как сообщает Forbes, 5 октября состояние Маска превысило $1 трлн на фоне роста акций SpaceX и Tesla после открытия фондового рынка.

По сравнению с закрытием торгов 2 октября состояние предпринимателя увеличилось на $30,6 млрд.

Впервые Маск стал триллионером 12 июня 2026 года. Однако уже 24 июня он потерял этот статус после падения стоимости акций принадлежащих ему компаний.

В частности, акции SpaceX тогда подешевели на 3,9% — до $148,57 за бумагу, а рыночная капитализация компании снизилась до $1,99 трлн.