В США заявили об уничтожении 13 торговых судов с возобновления блокады Ирана

Американские военные с середины июля уничтожили 13 торговых судов, которые якобы пытались нарушить морскую блокаду Ирана.

Об этом заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«За прошедшие 12 недель CENTCOM уничтожил 13 коммерческих судов, которые нарушали блокаду или были частью теневой сети КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные части иранских ВС — прим. ТАСС)», — говорится в сообщении командования в X.

Помимо этого, с возобновления блокады американские военные перенаправили 130 коммерческих судов и еще 3 вывели из строя.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Через него до начала конфликта транспортировали примерно 25% мировых объемов торговли нефтью и около 20% — сжиженным природным газом.