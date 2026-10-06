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Экс-сотрудник Anthropic рассказал об угрозе вымирания из-за неконтролируемого ИИ

Редакция 1news08:30 - Сегодня
Экс-сотрудник Anthropic рассказал об угрозе вымирания из-за неконтролируемого ИИ

Экс-сотрудник Anthropic Джейкоб Коксон предупредил об угрозе вымирания человечества из-за искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом он заявил на слушаниях в городском совете Нью-Йорка. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Коксона, развитие технологий приведет к потере контроля над ИИ и последующей гибели человечества отчасти из-за того, что разработчики безрассудно поступают в контексте развития нейросетей, а все ИИ-компании стараются создать суперинтеллект. Кроме того, в технологических компаниях пока не знают, как контролировать создаваемые системы ИИ.

ИИ взламывает сторонние сети, за что человеку бы грозила уголовная ответственность, добавил он.

«Мы не понимаем, что ими движет, почему они делают то, что делают», — сказал Коксон.

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