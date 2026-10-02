 В отношении танцора Ниджата Азадлы, назвавшего публикации бывшей жены «шантажом», возбуждено уголовное дело - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В отношении танцора Ниджата Азадлы, назвавшего публикации бывшей жены «шантажом», возбуждено уголовное дело - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова12:10 - Сегодня
В отношении танцора Ниджата Азадлы, назвавшего публикации бывшей жены «шантажом», возбуждено уголовное дело - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Недавний инцидент с распространением видеозаписей, на которых запечатлено, как танцор Ниджат Азадлы поднимает руку на свою супругу, вызвал широкий общественный резонанс.

Бывшая жена танцора заявила, что подверглась с его стороны и со стороны его родственников физическому и психологическому насилию. В своей публикации в социальной сети она обнародовала видеозапись применения насилия в автомобиле, когда находилась с малолетним ребенком на руках. Она также обвинила бывшего супруга в том, что он якобы стал причиной гибели ее еще не родившегося ребенка.

Чтобы узнать позицию противоположной стороны, редакция связалась с самим Ниджатом Азадлы.

«Те видео были записаны год назад в условиях шантажа из-за денег. Она говорила: «Если ты мне не дашь денег, я это запишу, опубликую и распространю», - заявил танцор.

По его словам, на распространившихся кадрах он не прибегал к насилию: «Она не поделилась предысторией этих видео. Она отпускала нецензурные выражения в адрес моей личности и моей семьи. Я там лишь говорю ей, что так делать не нужно. Если вы посмотрите видео, там видно, как человека доводят до тяжелого состояния. Она просто говорила: «Я запишу это и выложу, чтобы этот народ тебя возненавидел. Меня-то никто не знает, а тебя знают. Пусть народ тебя осудит».

Ниджат Азадлы также прокомментировал публикацию жены с фотографией повреждённого ногтя, в которой она обвиняла его в избиении:

«Могу сказать, что она ходила к мастеру по маникюру, а сама травма произошла дома во время выполнения домашних дел. А разговор про ребенка вообще не отражает действительности. Такое просто невозможно. Если бы я был таким человеком, то, учитывая, что на моего первого ребенка назначены большие алименты, я бы их задерживал, но я все выплачиваю в строгом соответствии с законом. Она просто заявляет: «Я буду делать такие публикации, чтобы люди тебя осудили, чтобы к тебе никто не приходил», - то есть стремится очернить мою репутацию. В переписке тоже есть ее слова: «Если ты не дашь денег, посмотри, что я сделаю». Если человек подвергся насилию и при этом требует денег - это целенаправленная акция», - заявил Н. Азадлы.

Он также рассказал о предыстории отношений: «Прожив в браке три месяца, она ушла, а спустя семь месяцев по моему требованию и в силу обстоятельств пришла и заявила, что будет сидеть здесь. Ее целью и намерением было снимать видео и собирать доказательства. Ее целью было спровоцировать меня, оскорблять мою семью, чтобы я применил силу, а сама она при этом била рукой о стену. Она публикует все это, чтобы люди меня осудили. А цель этого - вымогать деньги каждый день, заявляя: «Не дашь денег - опубликую, не дашь денег - к тебе никто не придет». Я из чувства стыда не давал никаких разъяснений, считая, что это неудобно и стыдно. По этому делу был и суд, и наказание - все было, но она сказала мне: «То, что суд закончился, еще не значит, что ты отделался».

Танцор также выразил несогласие с тем, как освещается эта история: «Я не видел ни одного новостного портала, который сделал бы логичную и правильную публикацию, все перевернули с ног на голову. Есть справедливость, но такое я раньше видел только в кино».

Редакция 1news.az также обратилась в Министерство внутренних дел Азербайджана за комментариями по данному поводу.

Как сообщила сотрудница пресс-службы МВД, старший лейтенант полиции Луму Исрафилли, комментируя распространенные в социальных сетях кадры, указанный инцидент произошел 31 января текущего года в поселке Бина Сураханского района на почве семейного конфликта.

«Сотрудниками полиции было проведено расследование по факту, на основании собранных материалов возбуждено уголовное дело. В ходе расследования было установлено, что Н. Азадлы применил физическое насилие в отношении своей супруги Ш. Азадлы, причинив ей телесные повреждения. Н. Азадлы привлечен в качестве обвиняемого по соответствующей статье Уголовного кодекса, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие по уголовному делу завершено, и дело вместе с обвинительным актом направлено в суд».

Мы также попытались связаться с бывшей супругой Ниджата Азадлы, однако на момент публикации материала получить комментарий не удалось.

10:24

Супруга танцора Ниджата Азадлы заявила, что подверглась с его стороны физическому и психологическому насилию.

Как сообщает 1news.az, женщина поделилась на своей странице в социальной сети видео, на котором запечатлено, как в автомобиле, с малолетним ребенком на руках, к ней было применено насилие. В своей публикации она выдвинула серьезные обвинения против Ниджата Азадлы, а также его родителей и сестры.

По словам женщины, муж регулярно избивал ее, а его семья вместо того, чтобы поддержать ее в этом вопросе, поощряла насилие. Она утверждает, что отец Ниджата говорил сыну убить вторую сторону, а в случае тюремного заключения пообещал освободить его, заплатив 30-40 тысяч манатов.

Женщина также заявила, что мать Ниджата высказывала негативные мысли в адрес ее еще не родившегося внука и что у нее есть аудиозапись этого разговора.

"Почему этот человек, который неоднократно избивал меня вместе со своей семьей, оскорблял и убил собственного еще не родившегося ребенка, разгуливает на свободе? В чем справедливость по отношению к человеку, который подделал военный билет и совершил подлог, хотя был годен к военной службе?", - написала женщина.

Она отметила, что предоставила в правоохранительные органы фото-, видео- и аудиоматериалы, свидетельствующие о фактах пережитого насилия. По ее словам, хотя дело дошло до суда, в итоге противоположная сторона была оштрафована всего на 1500 манатов:

«Разве все детские травмы моего ребенка, которого я ращу в одиночку, стоят 1500 манатов? Неужели оскорбления и унижения в мой адрес, попытки его сестры напасть на меня и избить стоят этой суммы? Пожалуйста, не молчите об этих ужасных днях, которые пережили и я, и Раул. Умоляю вас», - написала она.

Как стало известно редакции, в настоящее время сотрудниками полиции проводится расследование.

Поделиться:
1543

Актуально

Политика

Президент: В следующем году будут повышены минимальная заработная плата, пенсии, ...

Политика

Отменяется пятилетнее ограничение срока полномочий председателя ПЕА

Общество

Часть отравившихся в сумгайытской школе учеников выписана домой - ФОТО - ...

Мнение

COP17 в Ереване: экологическая витрина и вопросы, которые нельзя обойти стороной

Общество

Повышение пенсий в 2027 году затронет 1,1 млн граждан Азербайджана - ПОДРОБНОСТИ

Часть отравившихся в сумгайытской школе учеников выписана домой - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Агдаме похищена 15-летняя девушка

В сентябре в играх «Poz-Qazan» выпало 22 крупных выигрыша

Выбор редактора

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Новости для вас

Погода на пятницу: В Баку ожидаются ливни, усилится ветер 

В Баку снесут до 20 зданий: названы улицы и размеры компенсаций

Погода на вторник: В Баку ожидаются ливни и грозы 

В Лянкяране задержан отчим, подозреваемый в избиении трехлетнего ребенка - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Отменяется пятилетнее ограничение срока полномочий председателя ПЕА

Сегодня, 15:50

«Калашников» представил в Баку катера

Сегодня, 15:45

Повышение пенсий в 2027 году затронет 1,1 млн граждан Азербайджана - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 15:35

Часть отравившихся в сумгайытской школе учеников выписана домой - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:28

Пашинян заявил о приверженности Армении ЕАЭС

Сегодня, 15:25

Российский Су-35 сбил российский же вертолет Ми-8

Сегодня, 15:22

Оверчук: надеемся, что Армения продолжит конструктивно работать в ЕАЭС

Сегодня, 15:20

В Агдаме похищена 15-летняя девушка

Сегодня, 15:13

COP17 в Ереване: экологическая витрина и вопросы, которые нельзя обойти стороной

Сегодня, 15:10

В сентябре в играх «Poz-Qazan» выпало 22 крупных выигрыша

Сегодня, 15:08

Украина получила четыре предложения о прекращении огня от четырех стран

Сегодня, 15:06

Nike объявила о новых масштабных сокращениях

Сегодня, 15:05

Лукашенко советует Армении «не ставить телегу впереди лошади»

Сегодня, 14:57

Погода на субботу: В Баку ожидаются интенсивные дожди и сильный ветер 

Сегодня, 14:52

Аграрный ренессанс Зангилана: Государство не просто переселяет, но заботиться о занятости и достойной жизни граждан - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:32

Азербайджанец включен в список самых влиятельных людей в мире моды - ФОТО

Сегодня, 14:29

Министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции встретились в Шуше - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:25

В Минобороны Азербайджана ведется работа по созданию киберармии

Сегодня, 14:07

Когда автобус превращается в испытание: что говорят в AYNA о переполненности, кондиционерах и правилах поведения

Сегодня, 14:00

Бен Аффлек признался, что использовал ИИ при создании своего нового фильма - ВИДЕО

Сегодня, 13:23
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55