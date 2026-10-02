В отношении танцора Ниджата Азадлы, назвавшего публикации бывшей жены «шантажом», возбуждено уголовное дело - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Недавний инцидент с распространением видеозаписей, на которых запечатлено, как танцор Ниджат Азадлы поднимает руку на свою супругу, вызвал широкий общественный резонанс.

Бывшая жена танцора заявила, что подверглась с его стороны и со стороны его родственников физическому и психологическому насилию. В своей публикации в социальной сети она обнародовала видеозапись применения насилия в автомобиле, когда находилась с малолетним ребенком на руках. Она также обвинила бывшего супруга в том, что он якобы стал причиной гибели ее еще не родившегося ребенка.

Чтобы узнать позицию противоположной стороны, редакция связалась с самим Ниджатом Азадлы.

«Те видео были записаны год назад в условиях шантажа из-за денег. Она говорила: «Если ты мне не дашь денег, я это запишу, опубликую и распространю», - заявил танцор.

По его словам, на распространившихся кадрах он не прибегал к насилию: «Она не поделилась предысторией этих видео. Она отпускала нецензурные выражения в адрес моей личности и моей семьи. Я там лишь говорю ей, что так делать не нужно. Если вы посмотрите видео, там видно, как человека доводят до тяжелого состояния. Она просто говорила: «Я запишу это и выложу, чтобы этот народ тебя возненавидел. Меня-то никто не знает, а тебя знают. Пусть народ тебя осудит».

Ниджат Азадлы также прокомментировал публикацию жены с фотографией повреждённого ногтя, в которой она обвиняла его в избиении:

«Могу сказать, что она ходила к мастеру по маникюру, а сама травма произошла дома во время выполнения домашних дел. А разговор про ребенка вообще не отражает действительности. Такое просто невозможно. Если бы я был таким человеком, то, учитывая, что на моего первого ребенка назначены большие алименты, я бы их задерживал, но я все выплачиваю в строгом соответствии с законом. Она просто заявляет: «Я буду делать такие публикации, чтобы люди тебя осудили, чтобы к тебе никто не приходил», - то есть стремится очернить мою репутацию. В переписке тоже есть ее слова: «Если ты не дашь денег, посмотри, что я сделаю». Если человек подвергся насилию и при этом требует денег - это целенаправленная акция», - заявил Н. Азадлы.

Он также рассказал о предыстории отношений: «Прожив в браке три месяца, она ушла, а спустя семь месяцев по моему требованию и в силу обстоятельств пришла и заявила, что будет сидеть здесь. Ее целью и намерением было снимать видео и собирать доказательства. Ее целью было спровоцировать меня, оскорблять мою семью, чтобы я применил силу, а сама она при этом била рукой о стену. Она публикует все это, чтобы люди меня осудили. А цель этого - вымогать деньги каждый день, заявляя: «Не дашь денег - опубликую, не дашь денег - к тебе никто не придет». Я из чувства стыда не давал никаких разъяснений, считая, что это неудобно и стыдно. По этому делу был и суд, и наказание - все было, но она сказала мне: «То, что суд закончился, еще не значит, что ты отделался».

Танцор также выразил несогласие с тем, как освещается эта история: «Я не видел ни одного новостного портала, который сделал бы логичную и правильную публикацию, все перевернули с ног на голову. Есть справедливость, но такое я раньше видел только в кино».

Редакция 1news.az также обратилась в Министерство внутренних дел Азербайджана за комментариями по данному поводу.

Как сообщила сотрудница пресс-службы МВД, старший лейтенант полиции Луму Исрафилли, комментируя распространенные в социальных сетях кадры, указанный инцидент произошел 31 января текущего года в поселке Бина Сураханского района на почве семейного конфликта.

«Сотрудниками полиции было проведено расследование по факту, на основании собранных материалов возбуждено уголовное дело. В ходе расследования было установлено, что Н. Азадлы применил физическое насилие в отношении своей супруги Ш. Азадлы, причинив ей телесные повреждения. Н. Азадлы привлечен в качестве обвиняемого по соответствующей статье Уголовного кодекса, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие по уголовному делу завершено, и дело вместе с обвинительным актом направлено в суд».

Мы также попытались связаться с бывшей супругой Ниджата Азадлы, однако на момент публикации материала получить комментарий не удалось.

10:24

Супруга танцора Ниджата Азадлы заявила, что подверглась с его стороны физическому и психологическому насилию.

Как сообщает 1news.az, женщина поделилась на своей странице в социальной сети видео, на котором запечатлено, как в автомобиле, с малолетним ребенком на руках, к ней было применено насилие. В своей публикации она выдвинула серьезные обвинения против Ниджата Азадлы, а также его родителей и сестры.

По словам женщины, муж регулярно избивал ее, а его семья вместо того, чтобы поддержать ее в этом вопросе, поощряла насилие. Она утверждает, что отец Ниджата говорил сыну убить вторую сторону, а в случае тюремного заключения пообещал освободить его, заплатив 30-40 тысяч манатов.

Женщина также заявила, что мать Ниджата высказывала негативные мысли в адрес ее еще не родившегося внука и что у нее есть аудиозапись этого разговора.

"Почему этот человек, который неоднократно избивал меня вместе со своей семьей, оскорблял и убил собственного еще не родившегося ребенка, разгуливает на свободе? В чем справедливость по отношению к человеку, который подделал военный билет и совершил подлог, хотя был годен к военной службе?", - написала женщина.

Она отметила, что предоставила в правоохранительные органы фото-, видео- и аудиоматериалы, свидетельствующие о фактах пережитого насилия. По ее словам, хотя дело дошло до суда, в итоге противоположная сторона была оштрафована всего на 1500 манатов:

«Разве все детские травмы моего ребенка, которого я ращу в одиночку, стоят 1500 манатов? Неужели оскорбления и унижения в мой адрес, попытки его сестры напасть на меня и избить стоят этой суммы? Пожалуйста, не молчите об этих ужасных днях, которые пережили и я, и Раул. Умоляю вас», - написала она.

Как стало известно редакции, в настоящее время сотрудниками полиции проводится расследование.