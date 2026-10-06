Литва заявила о готовности принять на постоянной основе военную базу США

Власти Литвы заявили о готовности принять военную базу США, которая действовала бы на территории страны на постоянной основе.

Об этом в эфире национального радио LRT заявил министр обороны балтийской республики Робертас Каунас.

«Мы готовы принять базу США. Литва компенсирует затраты на пребывание в стране американских военных, делает серьезные инвестиции в создание необходимой для пребывания союзников инфраструктуры, обеспечивает одни из лучших в регионе условий для тренировок воинских подразделений», — привел он аргументы в пользу размещения базы армии США.

Так министр прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что администрация США намерена рассмотреть предложение литовских властей о создании военной базы на территории балтийской республики.

«Мы благодарны президенту за рациональный и объективный взгляд на Литву», — сказал Каунас. Свою страну он причислил к лидерам в сфере оборонных инвестиций. «Литва является лидером по инвестициям в безопасность не только в регионе, но и на уровне всех членов НАТО», — утверждал министр.

С 2019 года в Литве на ротационной основе размещался тяжелый батальон армии США в составе около 1 тыс. человек с танками Abrams, БМП Bradley, артиллерийскими системами Paladin. В ноябре 2024 года было принято решение перевести ротацию на постоянную основу, то есть она осуществлялась без перерывов между девятимесячными сменами. Однако в июне 2026 года США вывели из Литвы этот батальон и не уведомили о дальнейшей перспективе своего присутствия.

Источник: ТАСС