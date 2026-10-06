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Турецкий рэпер Blok3 наказан за вождение без прав и в нетрезвом виде

Феликс Вишневецкий12:38 - Сегодня
Турецкий рэпер Blok3 наказан за вождение без прав и в нетрезвом виде

Рэпер Blok3, настоящее имя которого Хакан Айдын, получил наказание за управление автомобилем без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения.

Турецкие СМИ сообщают, что ранее рэпера остановили во время дорожной проверки в районе Аташехир в Стамбуле. Проверка показала, что он находился за рулем с содержанием алкоголя 1,14 промилле. Также выяснилось, что у артиста не было водительских прав. Автомобиль рэпера был отстранён от участия в дорожном движении.

За управление автомобилем без прав Blok3 назначили административный штраф в размере 23 437 турецких лир (около 811 манатов).

Кроме того, в отношении рэпера было возбуждено дело по статье о создании угрозы безопасности дорожного движения. В рамках упрощенной процедуры ему первоначально назначили 8 месяцев лишения свободы.

После предусмотренного законом сокращения срок составил четыре месяца.

Впоследствии четыре месяца лишения свободы были заменены на судебный денежный штраф в размере 12 000 турецких лир (около 415 манатов) с учетом его судимости и материального положения. В итоге, общая сумма двух денежных взысканий составила 35 437 турецких лир (около 1 226 манатов).

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