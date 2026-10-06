Экс-глава BND арестован по подозрению в шпионаже

Бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Август Ханнинг арестован по подозрению в шпионаже.

Об этом сообщает BILD.

Ему вменяют сбор сведений, составляющих государственную тайну, государственную измену и шпионаж в пользу иностранной державы. По данным издания, Ханнинг приобретал секретную информацию у недавно вышедшего в отставку сотрудника руководящего штаба BND, чтобы впоследствии перепродавать ее. Расследование в отношении Ханнинга и его предполагаемого сообщника ведет федеральный генеральный прокурор.

Отмечается, что после работы в разведке Ханнинг занимался консультированием в сфере безопасности и бизнеса по всему миру. Он также поддерживал связи с Россией и Китаем, в том числе с государственными структурами.

В последнее время Ханнинг столкнулся с финансовыми трудностями после банкротства банка в странах Балтии, в совете директоров которого он состоял.

Ханнинг возглавлял Федеральную разведывательную службу Германии с 1998 по 2005 год.