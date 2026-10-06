В Азербайджане отец обручил несовершеннолетнюю дочь со своим 30-летним племянником

В Ходжалы отец обручил свою 16-летнюю дочь со своим 30-летним племянником.

Как сообщает Lent.az, 50-летний Агасеф Рзаев (имя изменено) обратился в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении дочери. Во время дачи объяснений он рассказал, что в марте обручил её со своим 30-летним племянником.

Позже мужчина узнал, что их брак невозможен, поскольку запрещён законодательством из-за близкого родства. По словам Рзаева, он раскаялся в содеянном.

В отношении мужчины был составлен административный протокол по соответствующей статье. Он также сообщил, что является инвалидом II группы, и попросил суд назначить ему более мягкое наказание.

Решением суда А. Рзаев был оштрафован на 1000 манатов.