 МИД РФ: Армения пытается переложить ответственность за вывод базы в Гюмри на Москву | 1news.az | Новости
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МИД РФ: Армения пытается переложить ответственность за вывод базы в Гюмри на Москву

Редакция 1news18:45 - Сегодня
МИД РФ: Армения пытается переложить ответственность за вывод базы в Гюмри на Москву

Армения пытается переложить на Россию ответственность за возможный вывод российской военной базы из Гюмри.

Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, представители Еревана пытаются выставить ситуацию таким образом, будто именно Москва инициировала обсуждение дальнейшего пребывания российской базы на территории Армении.

Калугин отметил, что армянские власти пытаются переложить ответственность не только по этому вопросу, но и по поводу референдума о выборе между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом. Так, Ереван говорит о необходимости получить положительный отклик из Брюсселя перед проведением референдума. В случае с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) звучат заявления о том, что исключение Армении из организации позволило бы властям избежать выбора между выходом и сохранением членства.

«Правящая элита в Ереване зачастую ждет, что наиболее важные решения будут приняты внешними игроками», — сказал Калугин.

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