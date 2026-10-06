В Китае пассажир заставил стюардессу извиняться перед ним на коленях - ВИДЕО

В Китае пассажир заставил стюардессу извиняться перед ним на коленях

Инцидент произошёл 28 сентября на рейсе China Eastern Airlines из Хэфэя в Далянь.

Во время обслуживания пассажиров бортпроводница случайно задела локоть спавшего мужчины тележкой с напитками. Она сразу извинилась и проверила его состояние, однако пассажир продолжил ругаться и потребовал повторных извинений.

По словам пассажира, снявшего происходящее на видео, стюардесса два или три раза становилась на колени перед мужчиной. Тот, в частности, угрожал пнуть её. Конфликт удалось прекратить после вмешательства сотрудника службы безопасности.

После посадки пассажира осмотрели медики. Видимых повреждений или отёка они не обнаружили, от поездки в больницу мужчина отказался

Позже China Eastern Airlines сообщила, что передала материалы в полицию. Авиакомпания заявила, что действия пассажира могли нарушить порядок на борту и затронуть достоинство сотрудницы. Мужчине также приостановили обслуживание авиакомпанией.