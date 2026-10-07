В Стамбуле скончалась одна из девочек, раненых в результате нападения в школе

Одна из восьми школьниц, пострадавших при вчерашнем нападении с ножом, скончалась в больнице.

Вчера в стамбульском районе Башакшехир в средней школе «Шейх Шамиль» произошел трагический инцидент: 15-летняя ученица 10-го класса другой школы, придя в учебное заведение с ножом, ранила восемь школьниц.

Состояние одной из девочек было критическим, несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

Остальные пострадавшие остаются под наблюдением врачей.

Источник: gazeteoksijen



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